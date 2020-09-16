سعر الدولار مستقر أمام الجنيه في أغلب البنوك

شاهندة إبراهيم – استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، في غالبية وحدات القطاع المصرفي دون تغيير عن مستويات الأمس.

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وواصل سعر صرف الدولار استقراره في بنوك الأهلي المصري ومصر وعوده عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وفي التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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وظل الدولار ثابتًا في كل من: الإسكندرية وبلوم وكريدي أجريكول عند مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، كما استقر في بنك إتش إس بي سي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

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فيما خفض بنك قناة السويس الدولار قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع بالأمس.

وتشهد سوق الصرف استقرارا في سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بعد موجة تراجع استمرت لنحو أسبوعين وهبطت بمتوسط سعر العملة الخضراء لنحو 15.70 للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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