وزيرة التجارة تقرر السماح بإعادة تصدير الكحول والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من كورونا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السماح بتصدير الكحول بكافه أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020، والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

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وقالت وزيرة التجارة، إن توجه الوزارة بالسماح بتصدير هذه المنتجات جاء بعد تنسيق كامل مع هيئة الشراء الموحد والامداد والتموين الطبي حيث يتوافر المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، مؤكدةً في هذا الاطار حرص الحكومة على توفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” وفي نفس الوقت الحفاظ على الاسواق التصديرية للمنتجات المصرية من الكحول ومشتقاته والمستلزمات والماسكات.

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واضافت الوزيرة أن الدولة لم تتواني عن إصدار كافة القرارات الهادفة الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بجانب تعزيز معدلات نمو الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

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وأشارت جامع إلى أنه بموجب هذا القرار فانه يمكن للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي تشمل الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات والبدل الواقية وجوانتيات اللاتيكس والماسكات الجراحية وماسكات N95 والاقنعة والنظارات الواقية بدء التصدير لكافة الأسواق العالمية.

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