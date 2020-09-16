توقعات ببيع بنك الخليج الدولي سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات

_ أفادت وثيقة اطلعت عليها اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يبيع بنك الخليج الدولي سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار، وأنه تلقى طلبات على بيع الديون بنحو 1.2 مليار دولار.

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وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي ترتب العملية، قلص البنك، المملوك بنسبة 97.2 لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشكل غير مباشر، السعر الاسترشادي للسندات لما بين 210 و215 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

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كان البنك قد أعطى سعرا استرشاديا عند نحو 230 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

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ومن المتوقع إغلاق العملية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

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