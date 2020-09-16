تكنوليس تبيع 10.66% من أسهم مصر للفنادق لصالح خالد عبد الله سلام

رنا ممدوح _ قلصت شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي- تكنوليس، حصتها في رأسمال مصر للفنادق من 17.13% إلى 6.47% لصالح خالد عبد الله سلام رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس عدد 4.222 مليون سهم، بقيمة إجمالية 40.538 مليون جنيه. اضغط لتحميل العدد الثاني والأربعون من نشرة دوت الخليج وبلغ متوسط سعر البيع 9.6 جنيه للسهم الواحد، وقامت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. Advertisements وبحسب الإفصاح فتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم، 10.74% وهي لخالد عبد الله سلام. الجدير بالذكر أن القابضة للسياحة والفنادق والسينما تمتلك الحصة الأكبر بهيكل ملكية مصر للفنادق بنسبة 50.696%، يليها خالد عبد الله سلام بنسبة 10.74%، ثم نبية ذكي ميخائيل بنسبة 9.279%، و بيت الخبرة للتأجير التمويلي- تكنولوليس بنسبة 6.47%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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