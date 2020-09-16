الليرة التركية تلامس مستوى قياسيا منخفضا جديدا أمام الدولار

_ تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار يوم الأربعاء، في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي.

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لامست العملة التركية قاعا عند 7.5020، وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني إلى ‭‭‭”B2″‬‬‬ من ‭‭‭”B1″‬‬‬.

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وفقدت الليرة التركية 21 بالمئة من قيمتها هذا العام.

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