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جهاز أبوظبي للاستثمار يكشف عن تملك 5.05% في شينير إنرجي الأمريكية

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_ كشف جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن حيازته 5.05% في شركة شينير إنرجي الأمريكية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

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يستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يدير أصولا بنحو 700 مليار دولار، نيابة عن حكومة أبوظبي في الأصول المدرجة وغير المدرجة بأنحاء العالم.

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ووفقا لسعر سهم شينير في أحدث التعاملات، تبلغ قيمة الحصة نحو 615 مليون دولار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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