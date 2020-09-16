جهاز أبوظبي للاستثمار يكشف عن تملك 5.05% في شينير إنرجي الأمريكية

_ كشف جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن حيازته 5.05% في شركة شينير إنرجي الأمريكية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

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يستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يدير أصولا بنحو 700 مليار دولار، نيابة عن حكومة أبوظبي في الأصول المدرجة وغير المدرجة بأنحاء العالم.

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ووفقا لسعر سهم شينير في أحدث التعاملات، تبلغ قيمة الحصة نحو 615 مليون دولار.

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