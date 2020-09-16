- 1/2
- 2/2
_ كشف جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق ثروة سيادي في الإمارات، في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن حيازته 5.05% في شركة شينير إنرجي الأمريكية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
يستثمر جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يدير أصولا بنحو 700 مليار دولار، نيابة عن حكومة أبوظبي في الأصول المدرجة وغير المدرجة بأنحاء العالم.
اضغط لتحميل العدد الثاني والأربعون من نشرة دوت الخليج
ووفقا لسعر سهم شينير في أحدث التعاملات، تبلغ قيمة الحصة نحو 615 مليون دولار.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جهاز أبوظبي للاستثمار يكشف عن تملك 5.05% في شينير إنرجي الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.