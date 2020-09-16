وزير روسي: فجوة 6 مليارات دولار بميزانية 2020 بسبب اتفاق أوبك+

– قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الأربعاء إن من المتوقع أن تشهد روسيا فجوة حجمها 450 مليار روبل (ستة مليارات دولار) في ميزانية 2020 بسبب اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط العالمي. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد الثاني والأربعون من نشرة دوت الخليج Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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