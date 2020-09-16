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مستشار للبيت الأبيض: الولايات المتحدة تجري مراجعة عميقة لصفقة أوراكل وتيك توك

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– قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعكف على إجراء “مراجعة عميقة” للصفقة التي أبرمتها أوراكل مع الشركة الصينية الأم لتطبيق التسجيلات المصورة الرائج تيك توك.

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وقال كودلو إن “الأمن والملكية” عاملان مهمان في عملية المراجعة من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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