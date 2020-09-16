مستشار للبيت الأبيض: الولايات المتحدة تجري مراجعة عميقة لصفقة أوراكل وتيك توك

– قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعكف على إجراء “مراجعة عميقة” للصفقة التي أبرمتها أوراكل مع الشركة الصينية الأم لتطبيق التسجيلات المصورة الرائج تيك توك.

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وقال كودلو إن “الأمن والملكية” عاملان مهمان في عملية المراجعة من وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب.

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