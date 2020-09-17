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الهند تقترب من حاجز 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

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_ أظهرت بيانات من وزارة الصحة اليوم الخميس، أن الهند سجلت قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية بفيروس مع رصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وبتسجيلها 5.12 مليون حالة إجمالا، تعد الهند ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من الفيروس خلف الولايات المتحدة التي يبلغ عدد الحالات فيها حوالي 6.6 مليون.

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وارتفعت الوفيات قليلا بعد أن ظلت منخفضة نسبيا إلى الآن، وسجلت البلاد أكثر من ألف حالة وفاة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.

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وقالت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الخميس إن 1132 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 83198.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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