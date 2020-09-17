الصين ترحب بتوسيع الشركات الأمريكية استثماراتها في البلاد

شينخوا _ قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون يوم الثلاثاء، إن الصين ترحب بزيادة الشركات الأمريكية استثماراتها في الصين.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

صرح وانغ، وهو أيضا نائب الممثل التجاري الدولي الصيني، بذلك خلال ندوة عبر الإنترنت بمشاركة 15 شركة من أعضاء مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني.

اضغط لتحميل العدد الثالث والأربعون من نشرة دوت الخليج

وقال إنه في مواجهة المصاعب التي سببها مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والعلاقات الاقتصادية والتجارية المعقدة بين الصين والولايات المتحدة، واصلت الصين تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي، وعملت بجد من أجل خلق بيئة سليمة للتعاون العملي بين الشركات من البلدين.

وأوضح أن الصين تعارض بشدة الإجراءات الأمريكية الخاطئة بشأن تايوان وشينجيانغ وغيرها من القضايا، داعيا الولايات المتحدة إلى العمل مع الصين لحماية المصالح الشاملة للعلاقات الصينية-الأمريكية.

Advertisements

وأكد وانغ أن الصين ستبقى ثابتة على التزامها بتعميق الإصلاحات وتوسيع الانفتاح، مدللا على ذلك بمختلف الإجراءات التي طبقتها البلاد هذا العام.

وتابع “سلسلة الإمداد الصينية مستقرة ومرنة، والاتجاه الصعودي طويل الأجل لاقتصادها لن يتغير”.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج