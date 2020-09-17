أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار بعد توقعات اقتصادية قوية من الفيدرالي الأمريكي

_ تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

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وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.50 دولار.

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وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي المصري في يونيو.

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وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي المصري بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار “تجاوز باعتدال” لمستوى الاثنين بالمئة المستهدف “لبعض الوقت”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5 بالمئة إلى 26.82 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 2.3 بالمئة إلى 946.10 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2367.49 دولار للأوقية.

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