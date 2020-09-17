البورصة تصعد 0.12% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12%، ليتداول عند مستوى 11101 نقطة.

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في حين تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 68 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.2%، و 1% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 68.071 مليون جنيه، على 109 شركة من خلال 2726 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 48 شركة مقابل تراجع 20 في حين لم تتغير أسعار 42.

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واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.704 مليون جنيه، منها 5.187 مليون جنيه للأفرادن و2.517 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 5.434 مليون جنيه، منها 5.3 مليون جنيه للمؤسسات، و133.400 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 2.270 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 2.630 مليون جنيه، مقابل 359.828 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 9.97%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 9.80%.

في حين تصدر سهم العبوات الطبية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.17%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر بنسبة 2.30%، ثم سهم رواد السياحة بنسبة 2.28%.

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