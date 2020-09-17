كاسل تحدد القيمة العادلة لسهم سبيد ميديكال قبل زيادة رأس المال عند 3.62 جنيه

رنا ممدوح _ حددت شركة كاسل للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم شركة سبيد ميديكال بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة وفقاً للوضع الحالي بدون زيادة رأس المال النقدية المرتقبة من 81.327 مليون جنيه إلى 221.828 مليون جنيه بمبلغ 3.62 جنيه للسهم الواحد، وذلك بإستخدام معدل خصم قدره 13.99% تم إحتسابة بإستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ومعدل نمو مستدام بلغ 5%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فبلغ تقييم سهم الشركة بإستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة بعد عملية زيادة رأس المال بمبلغ 3.91 جنيه للسهم، وذلك بإستخدام معدل خصم قدره 16.08% تم إحتسابة باستخدام نموذج المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ومعدل نمو مستدام بلغ 5%. اضغط لتحميل العدد الثالث والأربعون من نشرة دوت الخليج وبلغ تقييم قيمة سهم شركة سبيد ميديكال باستخدام مضاعف الربحية للشركة مبلغ 3.34 جنيه. Advertisements دراسة تحديد القيمة العادلة لسهم سبيد ميديكال خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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