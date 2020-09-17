_ قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني اليوم الخميس، إن مجموعة الطاقة الإيطالية اقترحت بناء مصافي تكرير حيوية في أبوظبي. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتركز شركة النفط الإيطالية الكبيرة على تطوير تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة في السنوات القليلة الماضية إذ تكثف استعداداتها لمستقبل خال من الكربون. اضغط لتحميل العدد الثالث والأربعون من نشرة دوت الخليج وقال ديسكالزي في مؤتمر عبر الإنترنت “التكنولوجيا أصبحت ورقة تفاوض للتحدث بلغة مختلفة…في مجالات النفط والغاز”. Advertisements وأبرمت إيني في الآونة الأخيرة سلسلة من اتفاقات النفط والغاز في أبوظبي، من بينها شراء حصة 20 بالمئة في أدونك للتكرير. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيني تقترح بناء مصافي تكرير حيوية في أبوظبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.