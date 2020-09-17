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صندوق بنك عوده النقدي يحقق عائدا سنويا 10.58%

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دوت الخليج – حقق صندوق بنك عوده النقدي بالجنيه المصري، للاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد اليومي المتغير، عائد سنوي يصل إلى 10.58% منذ بداية عام 2020.

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وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، في بيان اليوم، إن البنك يركز على تنويع محفظة المنتجات والخدمات التي يوفرها لعملائه من الأفراد والشركات لتعظيم مدخراتهم وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق الاكتتاب والاسترداد اليومي.

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وبحسب البيان، ينشر سعر الوثيقة في أول يوم عمل من كل أسبوع، وتبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

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ويعتمد صندوق بنك عوده النقدي سياسة مرنة في توزيع الاستثمارات بين قطاعات أدوات الدين والدخل الثابت المختلفة بالجنيه المصري كأذون الخزانة، السندات والودائع البنكية بعوائد مرتفعة.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق بنحو 100 وثيقة، ويتيح إمكانية إقراض المستثمرين حتى 90% من قيمة الوثائق المرهونة، ويديره شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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