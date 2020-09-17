المستقبل للتنمية العمرانية تتعاقد مع شركة نيو كايرو لتنفيذ محطة وقود بالمرحلة الثالثة

تعاقدت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع “مستقبل سيتي” بالقاهرة الجديدة، مع شركة “نيو كايرو” لتنفيذ محطة وقود بالمرحلة الثالثة بالمشروع.

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وقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، في بيبان إن هذا التعاقد هو استكمال لتنفيذ إستراتيجية الشركة خلال العام الجاري فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة.

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وأضاف أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاقد على المشروعات الخدمية بالإضافة إلى عدداً من الملفات الهامة والتي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة خاصة مع بداية تسليم الوحدات من قبل مطوري المرحلة الأولى بالمدينة نهاية العام الجاري، وكذا الانتهاء من تنفيذ البوابة الرئيسية للمدينة بالطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ المبنى الإداري لإدارة خدمات المدينة.

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وصرح اللواء مهندس هشام بيومي رئيس مجلس إدارة شركة نيو كايرو، أن الشركة سباقة دائمآ في تنفيذ المشروعات التي تحتاجها المجتمعات والمناطق التنموية المستحدثة وفى مقدمتها في الوقت الراهن مشروع “مستقبل سيتي ” بالقاهرة الجديدة.

وأنشأت شركة نيو كايرو من قبل محطتين رائدتين في كل من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ومدينة بدر تقدمان خدمات متكاملة في مجال تموين السيارات والمركبات المختلفة بكل احتياجاتها من الوقود والزيوت بجميع أنواعها فضلا عن تقديم الخدمات الفنية لها وكذا احتياجات مستخدميها المختلفة.

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