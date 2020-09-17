الذهب يفقد 10 جنيهات محليا مع تراجع الملاذ الآمن عالميا بضغط من قوة الدولار

شاهندة إبراهيم – هبطت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو كبير لتفقد 10 جنيهات دفعة واحدة، بالتزامن مع تراجع الملاذ الآمن عالميًا بضغط من قوة الدولار، بدعم من تعهد الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة دون تغيير.

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ووفقًا لما نقلته وكالة ، ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية يوم الخميس عقب تقييم متفائل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتعافي الاقتصادي، وفي الوقت الذي أدى فيه تعزيز تسامحه تجاه معدلات أعلى للتضخم إلى صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

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وتعهد البنك المركزي المصري الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل حين تصل سوق العمل إلى “الحد الأقصى للتوظيف” ويمضي التضخم على مسار “يتجاوز باعتدال” هدفا عند اثنين بالمئة.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 21 الأكثر شيوعًا هوى إلى مستوى 848 جنيهًا للجرام، في مقابل 858 جنيهًا بالأمس.

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وهبط عيار 18 إلى نحو 726.85 جنيهًا، كما نزل عيار 21 ليحقق قيمة سعرية 969.10 جنيهًا.

كما لحقت موجة التراجع بقيمة الجنيه الذهب ليخسر نحو 80 جنيهًا، بعدما سجل اليوم 6784 جنيهًا، في مقابل 6864 جنيهًا بإغلاق الأمس.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع الملاذ الآمن إلى 1938 دولارًا للأوقية، بدلًا من 1963 بالأمس.

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