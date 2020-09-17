مجلس الوزراء يستعرض تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم يرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الفترة من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020.

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وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم اضافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمات للمنتفعين، حيث يبلغ عدد المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الصحية حتى تاريخه 8 مستشفيات، وتم إضافة مستشفى المبرة مع بداية جائحة كورونا، ويبلغ عدد مراكز ووحدات صحة الأسرة 31 مركزا ووحدة صحية، ولفت إلى حرص الهيئة على بناء منظومة طوارئ مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ بالتعاقد مع إخصائيين وأطباء طب طوارئ منذ يناير 2020.

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وأضاف رئيس الهيئة انها تحرص على تهيئة جميع منشآتها الصحية لتقديم الخدمة طبقاً لمعايير التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة، وقامت الهيئة منذ يناير 2020حتى تاريخه بتسجيل 11 مركزا ووحدة ومستشفى ليصبح الإجمالي 30 وحدة ومركز صحة أسرة و 7 مستشفيات.

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وقال: تم تقديم 2 مليون خدمة طبية على أعلى مستوى في العام الماضي، ووصلنا إلى أداء مالي متوازن، ومعدلات رضا المنتفعين وصلت إلى 92% طبقا لتقرير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

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