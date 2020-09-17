بنك انجلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.1%

وكالات _ أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير وحافظ على مستواه الحالي لشراء الأصول، لكنه حذر من أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد لا تزال “غير مؤكدة على نحو غير عادي”.

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هذا وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية على إبقاء سعر الإقراض الرئيسي عند 0.1%، مع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة مرتين من 0.75% منذ بداية الوباء.

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كما صوتت لجنة السياسة النقدية أيضًا بالإجماع على الحفاظ على الهدف لإجمالي مخزون مشترياتها من السندات عند 745 مليار جنيه إسترليني.

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هذا وجرى تداول الجنيه الإسترليني على انخفاض بنحو 0.5% مقابل الدولار بعد فترة وجيزة من الإعلان.

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