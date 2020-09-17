الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 155 مليار دولار

وكالات _ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل بقيمة إجمالية 155 مليار دولار.

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وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها عامين بقيمة 52 مليار دولار وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 53 مليار دولار على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 50 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات العامين الثلاثاء ونتيجة الاكتتاب في السندات الخمسية يوم الأربعاء والسندات السباعية يوم الخميس.

وكانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات أجلها عامين بقيمة 50 مليار دولار وسندات أجلها 5 سنوات بقيمة 51 مليار دولار على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 7 سنوات بقيمة 47 مليار دولار.

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وكان الاكتتاب في السندات ذات العامين وذات الخمسة أعوام في الشهر الماضي فوق المتوسط في حين كان الاكتتاب في السندات ذات السبع سوات في حدود المتوسط.

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