فرنسا تسجل أعلى عدد من إصابات كورونا خلال 24 ساعة

_ أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية يوم الخميس أن فرنسا سجلت عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا بلغ 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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