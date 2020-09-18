الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في الصين خارج البلاد ينخفض 2.6%

شينخوا _ أظهرت بيانات أمس الخميس، أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للصين في خارج البلاد بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكرت وزارة التجارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في خارج البلاد بلغ 480.45 مليار يوان (68.48 مليار دولار أمريكي) في هذه الفترة .

وارتفعت الاستثمارات في الدول على طول الحزام والطريق بنسبة 31.5 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 17.2 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في خارج البلاد خلال هذه الفترة . وارتفعت هذه الحصة 4.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

Advertisements

وشهدت المشاريع الهندسية الكبرى في خارج البلاد زيادة، حيث وصلت قيمة العقود الخاصة بالمشاريع الخارجية الموقعة حديثا إلى 946.94 مليار يوان في الفترة بين يناير وأغسطس بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج