تيك توك قد يطرح للاكتتاب العام في حال موافقة ترامب على صفقة أوراكل

وكالات _ تعتزم شركة بايت دانس طرح تطبيق تيك توك للاكتتاب العام، حال إقرار البيت الأبيض صفقة أوراكل المتحملة بشأن التطبيق في الولايات المتحدة وذلك بحسب مصادر لرويترز إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وقالت المصادر إن الطرح لشركة تيك توك سيحدث في الولايات المتحدة. وبحسب آخر التقديرات فإن القيمة السوقية لشركة بايت دانس المالكة للتطبيق تبلغ 140 مليار$ لتعد الشركة الخاصة الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم. وتنتظر شركة أوراكل موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شراء حصة في التطبيق بنحو 20٪. Advertisements وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن وزارة الخزانة الأميركية وافقت بشكل مبدئي على بنود صفقة الاستحواذ. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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