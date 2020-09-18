مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة شركة إير كايرو من أرمينيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أمس الخميس، أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من أرمينيا وعلي متنها 52 راكب من بينهم وفد إعلامى وبعض من وكلاء شركات السياحية الأرمينية.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

يأتي ذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . هذا و ستقوم اير كايرو بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً على نفس خط الطيران .

كما استقبل مطار برج العرب الدولى طائرة شركة ويز إير من طراز Airbus 320 وعلى متنها 180 راكباً فى الاتجاهين فى أولى رحلاتها الجوية بين ميلانو ومطار برج العرب ، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميلانو وبرج العرب ،

ويأتي ذلك فى ضوء مجهودات وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جميع مطارات الجمهورية .

Advertisements

هذا وقد تم إستقبال الطائرتين بتقليد رش المياه حيث قام فريقى العلاقات العامة بالمطارين بالترحيب بالركاب وتقديم الورود لهم، وكذا تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار ات المصرية .

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج