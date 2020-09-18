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مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة شركة إير كايرو من أرمينيا

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولى أمس الخميس، أولى رحلات شركة إيركايرو القادمة من أرمينيا وعلي متنها 52 راكب من بينهم وفد إعلامى وبعض من وكلاء شركات السياحية الأرمينية.

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يأتي ذلك بعد استئناف الشركة جدول رحلاتها إلى شرم الشيخ بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار . هذا و ستقوم اير كايرو بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً على نفس خط الطيران .

كما استقبل مطار برج العرب الدولى طائرة شركة ويز إير من طراز Airbus 320 وعلى متنها 180 راكباً فى الاتجاهين فى أولى رحلاتها الجوية بين ميلانو ومطار برج العرب ، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميلانو وبرج العرب ،

ويأتي ذلك فى ضوء مجهودات وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى جميع مطارات الجمهورية .

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هذا وقد تم إستقبال الطائرتين بتقليد رش المياه حيث قام فريقى العلاقات العامة بالمطارين بالترحيب بالركاب وتقديم الورود لهم، وكذا تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم ، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار ات المصرية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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