أبل تفتتح أول متاجرها الإلكترونية في الهند

وكالات _ أعلنت مجموعة “أبل” الأمريكية العملاقة اليوم أنها ستفتتح الأسبوع المقبل أول متجر إلكتروني لها في الهند، في مسعى للإفادة من الموسم الذي تتوالى فيه أعياد عدة في البلاد لتعزيز موقعها الضعيف حاليا في هذه السوق الضخمة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

ولا تزال “أبل” في موقع متأخر بالمقارنة خصوصا مع منافستها الكورية الجنوبية “سامسونج” في سوق الهواتف الذكية التي يقتصر وجود المجموعة الأمريكية فيها على فئة المنتجات الفاخرة.

ويأتي توسيع نشاط “أبل” في الهند، وهو ثالث أكبر الاقتصادات الآسيوية، بعدما شهد البلد الآسيوي العملاق أخيرا تراجعا قياسيا في إجمالي ناتجه المحلي مع تدابير الحجر المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وتشهد الهند في العادة طفرة كبيرة في المبيعات خلال شهر أكتوبر مع موجة عروض وتخفيضات كبيرة في المتاجر الساعية لاستقطاب الزبائن خلال فترة الأعياد.

وتفتح “أبل” متجرها الإلكتروني في 23 سبتمبر، وستعرض فيه فئة من المنتجات “ذات الكلفة المقبولة”، مع عروض على أجهزة “ماك” و”آي باد” والأكسسوارات المخصصة للطلاب، وفق بيان للمجموعة الأمريكية.

Advertisements

وستكون طرازات “إير بود” و”آي باد” و”آبل بنسيل” متوافرة بالإنجليزية والهندية إضافة إلى لغات أخرى محكية في البلاد.

وتبيع “أبل” حاليا منتجاتها في الهند عن طريق شركات أخرى بينها “أمازون”.

وتشكل الهند مع عدد سكانها البالغ 1.3 مليار نسمة والعدد القليل نسبيا من أصحاب الهواتف المحمولة، سوقا واعدة للشركة التي لا تستحوذ فيها حاليا سوى على 2 في المائة من السوق، وفق تقديرات أوساط في القطاع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج