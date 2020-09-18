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عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 12 شهرا خلال الربع الثاني

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_ ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي لأعلى مستوى في نحو 12 شهرا في الربع الثاني إذ ضغطت جائحة كوفيد-19 على صادرات السلع والخدمات.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها، قفز 52.9 في المائة إلى 170.5 مليار دولار في الربع السابق وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2008.

وعُدلت بيانات الربع الأول بالرفع لتظهر عجزا عند 111.5 مليار دولار بدلا من 104.2 مليار دولار في التقديرات السابقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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