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روسيا توافق على بيع أول علاج لكورونا بوصفة طبية في الصيدليات

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_ وافقت روسيا على استخدام عقار كورونافير من إنتاج شركة آر-فارم في علاج المرضى بالعيادات الخارجية الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى متوسطة بمرض كوفيد-19، مع إمكانية توفير الدواء المضاد للفيروسات في الصيدليات بأنحاء البلاد الأسبوع القادم على أقرب تقدير، حسبما قالت الشركة يوم الجمعة.

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وتأتي الموافقة على استخدام كورونافير كعلاج بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر، وهو أفيفافير، في مايو . ويستند العقاران على أساس عقار فافيبيرافير الذي تم تطويره في اليابان، ويستخدم هناك على نطاق واسع باعتباره الأساس للعلاجات المضادة للفيروسات.

وإعلان آر-فارم علامة أخرى على أن روسيا تسعى بقوة لاحتلال موقع الصدارة على مستوى العالم في الحرب على فيروس . وتقوم بالفعل بتصدير اختباراتها للكشف عن مرض كوفيد-19، وفازت بعدة صفقات دولية لتوفير إمدادات لقاح سبوتنيك-5.

وقالت آر-فارما إنها حصلت على الموافقة الخاصة بكورونافير بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضا.

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وتمت الموافقة على الدواء لأول مرة للاستخدام في المستشفيات في يوليو ، بحسب سجل حكومي.

وأفيفافير متاح في المستشفيات منذ يونيو  لكنه غير متوفر حتى الآن بالصيدليات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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