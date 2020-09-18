انكماش الناتج المحلي الإجمالي الروسي تباطأ في أغسطس

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- قالت وزارة الاقتصاد الروسية يوم الجمعة إن وتيرة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تباطأت في أغسطس ، إذ سجل تراجعا 4.3 بالمئة على أساس سنوي من 4.6 بالمئة في يوليو .
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وتشير تقديرات الوزارة إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الشهور الثمانية الأولى من العام بلغ 3.6 بالمئة على أساس سنوي.
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