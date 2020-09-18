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ترامب: سنوفر 100 مليون جرعة لقاح لكورونا قبل نهاية العام

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العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيتم توفير 100 مليون جرعة من لقاح قبل نهاية العام، متوقعا حصول كل مواطن أمريكي على اللقاح بحلول شهر أبريل 2021.

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وأضاف ترامب أن نظرية منافسه الديمقراطي جو بايدن بشأن اللقاح ضرب من الحماقة، مؤكدا أن آلاف الأطباء يعملون على تطوير اللقاح في أمريكا.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي اعتزام بلاده تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان لـ 4 آلاف جندي خلال أسابيع.

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وحول أزمة المنصة الصينية، توقع ترامب التوصل قريبا لاتفاق بشأن تيك توك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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