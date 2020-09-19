ترامب: صفقة بيع عمليات تيك توك داخل أمريكا قد تتم بسرعة

سي إن بي سي _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة المخطط عقدها لبيع عمليات تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة قد “تتم بسرعة”.

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وأشار ترامب إلى أن هناك “خيارات عظيمة” بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أنه سيطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة “في فترة قريبة”، وأنه “لا يوجد هناك سبب لتأخير التوصل إلى صفقة”.

وأتى تعليق الرئيس الأمريكي بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة الأمريكية فرض حظر على تحميل تطبيقي تيك توك ووي تشات ابتداء من يوم الأحد المقبل، لتهديدهما الأمن القومي الأمريكي .

وقال البيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح مهلة لغاية الـ12 من نوفمبر المقبل لتطبيق تيك توك من أجل حل المسائل المتعلقة بتهديد الأمن القومي، وفي حال نجح في ذلك فسيتم رفع الحظر.

وبموجب أمر الحظر الصادر، الجمعة، سيتم حجب تطبيقي تيك توك ووي تشات من المتاجر التي تديرها شركتا آبل وجوجل.

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وقالت شركة تيك توك توط في بيان “نختلف مع قرار وزارة التجارة، ونشعر بالإحباط لأنه يقف حاجزا يمنع عمليات تنزيل التطبيق الجديدة اعتبارا من يوم الأحد، ويحظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة اعتبارا من 12 نوفمبر”.

ولا يزال من الممكن أن يلغي ترامب حظر التنزيلات الجديدة لـ تيك توك، قبل بدء تطبيقه إذا أبرمت بايت دانس اتفاقا مع أوراكل يبدد المخاوف بشأن أمن بيانات مستخدميه.

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