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الصين تتوعد بإجراءات ضد الولايات المتحدة بسبب تيك توك

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سبوتنيك نيوز _ أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ إجراءات تجاه الولايات المتحدة ردا على قرار الإدارة الأمريكية حجب تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” في البلاد.

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وأعربت الوزارة الصينية، اليوم السبت، عن “معارضتها الشديدة” لخطوات واشنطن ضد “تيك توك”، ودعتها للكف عن تصرفاتها، واصفة إياها بـ “التنمر”.

وأضافت الوزارة الصينية أنه “إن لم تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، فإن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الشرعية لشركاتها”.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية أعلنت أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية “تيك توك” و”وي تشات” في البلاد اعتبارا من 20 سبتمبر.

ووفقا لوكالة “”، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي “آبل” و”جوجل” وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويشار إلى أن السلطات لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنهما لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: “قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق”.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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