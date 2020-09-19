إصابات كورونا الجديدة في روسيا تتخطى 6 آلاف للمرة الأولى في شهرين

_ أعلنت روسيا يوم السبت تسجيل 6065 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أول مرة تزيد فيها الأعداد اليومية المسجلة عن ستة آلاف منذ شهرين، بما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و97251.

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وقال المركز المعني بمكافحة كورونا إن 144 مريضا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 19339.

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