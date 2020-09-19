رئيس الوزراء يشدد على سرعة الانتهاء من الطرق الرئيسية بالعاصمة الإدارية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، وقد رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

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وعقد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة اجتماعاً، مع المسئولين شدد خلاله على حجم العمل الكبير الذي تشهده العاصمة في مختلف مشروعاتها، لافتا إلى إن التحدي الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاهتمام بالانتهاء من رصف الطرق الرئيسية وبأعمال تنسيق الموقع، واعمال التشجير، في مختلف أحياء العاصمة الادارية الجديدة، بما يساهم في إضافة لمحة جمالية وحضارية في هذا المجتمع العمراني الجديد.

واستمع رئيس الوزراء الى عرض حول موقف تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى بالعاصمة الادارية الجديدة، من المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع خط المياه من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى خزان التكديس بطول 19 كم، وبتكلفة 285 مليون جنيه، كما وصل معدل التنفيذ لمراحل متقدمة لخط المياه من خزان التكديس حتى الخزانات الاستراتيجية بطول 16 كم، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة بالكامل، وكذا جميع الخزانات بطاقة 100ألف م3، وجار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة إجمالية 99%، وبيارة السحب بنسبة 100%، كما أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والأسوار الخارجية وبعض أعمال ورش الصيانة بالمحطة.

وأكد نائب رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء بالكامل من خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة الاستثمارية، وجار إطلاق الكهرباء بالمحطة من خلال شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

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كما تم استعراض موقف محطة الرفع بمحطة مياه الشرب المغذي للعاصمة بمحطة القاهرة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز بها 98%، وخطي المياه من محطة القاهرة الجديدة حتى العاصمة بإجمالي أطوال 32.5 كم، وتم الانتهاء منهما بالكامل، ومشروع الخزان الأوسطي سعة 125000م3، والمباني الملحقة به حيث تم الانتهاء منهما بنسبة إنجاز 95%، و60% على التوالي.

واشار المهندس ممدوح عبدالمطلب إلى الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية، وأنفاق الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 3 أنفاق لخدمات الكهرباء، ووصلت نسب الإنجاز فيها لمراحل متقدمة.

ونوه إلى أن نسبة تنفيذ شبكة المياه بمنطقة الوزارات بلغت 80%، ونسبة تنفيذ شبكة الصرف الصحي وصلت لـ 93%، وشبكة صرف المطر بنسبة 95%، كما تم توصيل الكهرباء لكافة مباني الوزارات.

كما استمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى عرض حول الموقف التنفيذي لأعمال شبكات الإتصالات بالعاصمة الادارية الجديدة، بما في ذلك مسارات البنية الاساسية الرقمية بمختلف الأحياء، بما يدفع نحو ايجاد عصر جديد من العمل الحكومي الرقمي.

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