سعر الدولار يعود لمستويات ما قبل إجراءات كورونا

شاهندة إبراهيم – عاد سعر صرف الدولار بختام تعاملات أول أمس الخميس، لمستويات ما قبل إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي بدأت في 15 مارس الماضي.

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وتراجع الدولار حتى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك في تعاملات يوم الخميس، بعد موجة هدوء استمرت لنحو 4 أيام متتالية.

وانخفض المتوسط المرجح لسعر الصرف بنحو 0.98 قرش، ليبلغ 15.6983 جنيه للشراء و 15.7983 جنيه للبيع في تعاملات ختام الأسبوع، في مقابل 15.7081 جنيه للشراء و15.8081 جنيه للبيع يوم الأربعاء وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وكان متوسط الدولار قد بلغ في 15 مارس الماضي، في بداية فترة إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بمصر، 15.6983 جنيه سعر الشراء، و15.7983 جنيه سعر البيع.

من جانبه، قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن سبب تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد استقرار دام لأربع أيام ليفقد في تعاملات اليوم حتى قرشين، هو وجود وفرة من العملة الصعبة نتيجة تقليل معدلات الاستيراد والاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي على منح مصر اتفاقي تمويل عبر أداة التمويل السريع وبرنامج الاستعداد الائتماني، إلى جانب بدء انتعاشة حركة السياحة بشكل تدريجي.

ورجح عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم، أن يتخذ الدولار منحنى هبوطي بشكل تدريجي لآخر العام لحين مراجعة تداعيات كورونا والمستجدات التي قد تطرأ على السوق، لافتا إلى أن مقدار التراجع لن يمثل طفرات كبيرة، ولكنه سينخفض لمستويات أقل من المتداولة حاليًا.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك بختام تعاملات أمس الخميس، تراجعت العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع يوم الأربعاء.

وخفض بنك إتش إس بي سي سعر صرف الدولار بواقع قرشين، لينخفض إلى مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، وهو أقل سعر معروض بين البنوك في السوق.

كما انخفض الدولار قرشا في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي، ليبلغ 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى الأمس 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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وفي بنك الإسكندرية فقد سعر صرف الدولار قرشا أيضا مسجلا 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بدلا من 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وخفض بنك التعمير والإسكان سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا، ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، في مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وبلغت حصيلة تراجع الدولار في بنك الأهلي الكويتي قرشين على دفعتين، ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وفقد الدولار قرشين في البنك المصري الخليجي، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وخسر الدولار قرشا في بنك عوده، محققًا مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بدلًا من 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار قرشا واحدا في بنك بلوم، ليغلق تعاملات الأسبوع على مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولار في كريدي أجريكول عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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