تيك توك يتقدم بشكوى ضد إدارة ترامب سعيا لوقف حظره في أمريكا

سي إن بي سي _ أظهرت وثائق قضائية أن تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة طلب من قاض أمريكي منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من فرض حظر على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتقدم تيك توك وشركة بايت دانس المحدودة المالكة له بشكوى لمحكمة اتحادية في واشنطن ضد خطوات إدارة ترامب لحظر التطبيق. كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت أمس الجمعة أن حظر تنزيل تطبيقي وي تشات وتيك توك المملوكين لصينيين سيبدأ في 20 سبتمبر . وقال تيك توك وبايت دانس في شكواهما إن الحظر دوافعه سياسية. Advertisements وذكر تيك توك أن الحظر يعد انتهاكا لحقوق الشركة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي. وقال تيك توك، الذي يتجاوز عدد مستخدميه في الولايات المتحدة مئة مليون مستخدم، إن الحظر “سيدمر أعمال تيك توك في الولايات المتحدة على نحو لا رجعة فيه”. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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