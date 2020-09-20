ترامب يبارك اتفاق تيك توك مع شركتي أوراكل وولمارت الأمريكيتين

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سكاي نيوز عربية – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أغسطس.
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه “سيبارك” الاتفاق مع شركة “أوراكل” بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.
كما وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق المبدئي بين تيك توك وشركتي أوراكل وولمارت الأمريكيتين بـ”الرائع”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
ويستخدم حوالي 100 مليون أمريكي تطبيق تيك توك. وقد عبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.
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