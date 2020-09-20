تيك توك تأمل بأن يسهم الاتفاق بين بايت دانس وأوراكل وول مارت في معالجة مخاوف أمريكا

شينخوا _ أعربت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو تيك توك يوم السبت، عن أملها في أن الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الصينية الأم ((بايت دانس)) مع أوراكل وول مارت “سوف يعالج المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة”.

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أصدرت الشركة التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، بيانا بعد ظهر السبت، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على صفقة بين الأطراف الثلاثة.

وكشفت تيك توك عن بعض التفاصيل حول اتفاقية الأطراف الثلاثة، والتي تم تسليمها إلى السلطة المعنية يوم الإثنين، والتي يبحثها البيت الأبيض حتى الآن، قائلة إن أوراكل ستصبح “مزود التكنولوجيا الموثوق به”، وستلعب وول مارت دورا في “الشراكة التجارية”.

وأشار وزير التجارة الأمريكية ويلبر روس إلى أن ترامب طرح موعدا حتى 12 نوفمبر لمعالجة المخاوف التي تثيرها ((تيك توك)) على الأمن القومي، وقال روس “إذا كان الأمر كذلك، فيمكن رفع الحظر في هذا الصدد”.

قال ممثل ((تيك توك)) في بيان حصلت عليه ((شينخوا)) يوم الجمعة، إن شركة التكنولوجيا التي تتخذ من لوس أنجليس مقرا لها، لا توافق على قرار وزارة التجارة الأمريكية، وشعرت بخيبة أمل لأن (الوزارة) ستمنع تنزيل وتحديث التطبيق الشهير للشركة ابتداء من يوم الأحد.

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قالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إنها تعارض بشدة تحرك الولايات المتحدة لحظر تنزيل تطبيقات ((تيك توك)) و((ويتشات))، وحثت الولايات المتحدة على التوقف فورا عن التنمر، وحماية القواعد والأنظمة الدولية.

وفي ظل غياب أي دليل، استخدمت الولايات المتحدة سلطة الدولة مرارا وتكرارا لقمع الشركتين لأسباب غير مبررة، مما أدى إلى تعطيل أنشطتهما التجارية العادية بشكل خطير، وقوّض ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار الأمريكية، وألحق الضرر بالنظام الاقتصادي والتجاري العالمي العادي، وفقا لبيان من وزارة التجارة الصينية.

وجاء بيان الوزارة هذا في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 أغسطس، لحظر أي تعاملات أمريكية مع ((بايت دانس))، بدءا من 45 يوما. وتم إصدار أمر مماثل حول ((ويتشات))، المملوكة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ((تينسنت)).

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