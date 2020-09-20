وزير قطاع الأعمال: دي بي شينكر الألمانية الأقرب لإدارة وتشغيل شركة النقل متعدد الوسائط

استشاري المشروع أوشك على إنهاء الدراسة المعدلة وتحديد مدى الجاهزية ومدة التنفيذ والتكلفة الاستثمارية

جار السير في إجراءات تأسيس الشركة.. وسيتم النظر في ضم النقل النهري في مرحلة تالية

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لجريدة «دوت الخليج» عن اقتراب شركة دي بي شينكر إيجيبت الألمانية من حسم إدارة وتشغيل شركة النقل متعدد الوسائط الجاري تأسيسها بالشراكة بين وزارتي قطاع الأعمال العام والنقل.

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وقال توفيق: “بدأنا التفاوض مع شركة دي بي شينكر الألمانية على المشروع منذ فترة، وذلك بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل، ونرى أنها الأقرب لحسم إدارة وتشغيل شركة نقل البضائع متعدد الوسائط، بدعم من خبرتها في تشغيل وإدارة مثل هذه المشروعات، بالإضافة لميزة أخرى وهي تواجدها بالفعل في السوق المصرية، حيث سبق لها الفوز ضمن تحالف بإدارة الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر والذي يعد أول ميناء جاف في مصر».

أضاف وزير قطاع الأعمال العام أن عقد إدارة وتشغيل مشروع النقل متعدد الوسائط سيكون طويل الأجل نظرًا لطبيعة هذه التعاقدات في كل أنحاء العالم، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على المدة التي سيتم التعاقد عليها مع مشغل المشروع.

وأوضح توفيق أن الاستشاري الألماني «دورنير» يجري خلال الوقت الحالي تعديلًا على الدراسة التي أعدها في وقت سابق حول فصل قطاع النقل بالسكة الحديد، وتضم الدراسة المعدلة قطاعي نقل البضائع البري عبر الشاحنات والقطارات في شركة جديدة، ومن المنتظر أن تحسم الدراسة قريبًا مدى الجاهزية والوقت المطلوب للتنفيذ والتكلفة الاستثمارية للمشروع.

وقال: «اقتربنا من توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس شركة النقل المتعدد والتي ستكون بالشراكة بين هيئة السكك الحديدية والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وجارٍ السير في إجراءات تأسيس الشركة».

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وتابع: «كما تطرقت مذكرة التفاهم لخدمات النقل النهري، وهناك اتفاق على النظر في تقديمها بمرحلة تالية».

وأكد توفيق أن تقديم خدمات النقل المتكاملة ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال أهم أهداف المشروع، خاصة أن كل خدمات نقل البضائع تقدم في مصر بكل أنواعها ولكن بصورة منفصلة، ودمج تشغيلها وإدارتها في إطار منظومة متخصصة في نقل البضائع سيحقق التكامل المطلوب بين خدمات السكك الحديدية وأساطيل سيارات النقل، بالإضافة إلى تحديد قدراتها الحالية والتقديرات المطلوبة لرفع كفاءتها.

وكان الفريق كامل الوزير وزير النقل قد أكد في بيان صادر مطلع يوليو الماضي عن اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث مستجدات تأسيس شركة النقل متعدد الوسائط، على الأهمية الكبيرة التي توليها وزارته لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة الموارد المالية للهيئة.

كما أكد على أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين وهما السكة الحديد والشاحنات، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائي، بالإضافة إلى توسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله البحري والنهري وحتى تصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.

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