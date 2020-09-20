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فاروق يوسف _ قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه لم يتواف حتى تاريخه بأي معلومات تخص انعقاد الجمعية العمومية ومناقشة تقسيم الشركة.
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وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية في خطاب للبورصة، أنه لم يتم إخطارها بأي خطاب رسمي من الشركة القابضة يفيد بموعد انعقاد الجمعية.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحديد والصلب: لم نتلق أي خطاب رسمي يفيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقسيم الشركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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