الحديد والصلب: لم نتلق أي خطاب رسمي يفيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقسيم الشركة

فاروق يوسف _ قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه لم يتواف حتى تاريخه بأي معلومات تخص انعقاد الجمعية العمومية ومناقشة تقسيم الشركة.

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وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية في خطاب للبورصة، أنه لم يتم إخطارها بأي خطاب رسمي من الشركة القابضة يفيد بموعد انعقاد الجمعية.

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