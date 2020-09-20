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الحديد والصلب: لم نتلق أي خطاب رسمي يفيد بموعد انعقاد الجمعية العمومية لمناقشة تقسيم الشركة

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فاروق يوسف _ قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه لم يتواف حتى تاريخه بأي معلومات تخص انعقاد الجمعية العمومية ومناقشة تقسيم الشركة.

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وأوضحت شركة الحديد والصلب المصرية في خطاب للبورصة، أنه لم يتم إخطارها بأي خطاب رسمي من الشركة القابضة يفيد بموعد انعقاد الجمعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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