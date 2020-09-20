مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.81% في مستهل التعاملات بضغط من التجاري الدولي

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.81%، ليتداول عند مستوى 10961 نقطة.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 1.83%، ليتداول عند مستوى 66.13 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 1.34% ، و0.98% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 136.322 مليون جنيه على 119 شركة من خلال 3124 عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على اسهم شركة مصر للفنادق المصدرة لعدد 2.562 مليون سهم بقيمة إجمالية 25.242 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 50 شركة مقابل تراجع 29 في حين لم تتغير أسعار 41.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.255 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 20.042 مليون جنيه، مقابل 18.786 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

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وسجلت تعاملات المستثمرين الاجانب، صافي بيع بقيمة 1.002 مليون جنيهن منها 828.882 ألف جنيه للمؤسسات، و173.220 ألف جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 2.258 مليون جنيه، منها 2.234 مليون جنيه للأفراد، و23.188 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعا ً بنسبة 9.97%، تلاه سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 9.81%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 8.51%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.05%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.74%، ثم سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر- بنسبة 3.45%.

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