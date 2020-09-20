أوراسكوم كونستراكشون: العمومية وافقت على تعيين شوشة كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي خلفا لبشارة

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، في جلستها المنعقدة الخميس الماضي، على تعيين ندى شوشة عضو مجلس إدارة غير تنفيذية – مستقلة، بدلا من خالد بشارة بصفته عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فجاء ذلك تنفيذاً لمواد النظام الأساسي لشركة أوراسكوم كونستراكشون.

وفي 28 أغسطس الماضي، أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، أن مجلس إدارة الشركة قام بترشيح ندى شوشة، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذية مستقلة للمجلس.

وبحسب الشركة، فشوشة هي مديرة تنفيذية متمرسة في قطاعات الخدمات المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتشغل حالياً مناصب في العديد من المجالس بما في ذلك نائب رئيس وعضو لجنة الاستثمار في صندوق المشروعات المصري الأمريكي وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر في بنك فلسطين (WBG)، وعضو مجلس الإدارة ولجنة تدقيق في AXA (مصر).

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وشغلت شوشة مؤخراً منصب مديرة إقليمية لمصر وليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي انضمت إليها في عام 2002.

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