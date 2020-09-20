بنك قناة السويس يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 9.29%

رنا ممدوح _ قلص بنك قناة السويس حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 10.001% إلى 9.29%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باع بنك قناة السويس عدد 282.662 ألف سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 3.644 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 12.89 جنيه للسهم الواحد، وقامت برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. Advertisements الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة 33.95%، يليه على محجوب بنسبة 30.43%، ثم بنك قناة السويس 9.29%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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