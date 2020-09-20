منتصر زيتون: قلة المعروض وتفشي ظاهرة الأوفر يدفعان الوكلاء لعدم تخفيض أسعار السيارات التركية

شاهندة إبراهيم _ اعتبر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس مجلس إدارة معارض «الزيتون أوتو مول» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أنه من المفترض أن تتأثر أسعار المركبات الحاصلة على الميزة الجمركية زيرو جمارك وفقًا لبنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كل من مصر وتركيا، بتراجع الليرة لأكثر من 21% أمام الدولار الأمريكي بدءًا من أول العام حتى الآن.

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ويرى منتصر زيتون أن قلة المعروض وعدم تناسبه مع حجم الطلب وتفشي ظاهرة الأوفر برايس على نحو كبير، دفع وكلاء السيارات التركية لعدم تخفيضها.

وأشار إلى أن وكيل العلامة اليابانية تويوتا طرح موديلات 2021 من كورولا بنفس أسعار 2020، إلا أنه في الوقت نفسه وصل الأوفر برايس على السيارة للتسليم الفوري إلى 12 ألف جنيه في الفئة الأولى، ومن 8 إلى 10 آلاف جنيه في الفئة الثانية، أما فيات تراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه.

وظاهرة «الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ مالي يضيفه الموزعون على السعر الرسمي المحدد من قبل الوكيل، نتيجة زيادة الطلب على السيارة مع قلة المعروض منها بالسوق.

وتطرق إلى أن رينو ميجان المستوردة من تركيا لم تطلها ظاهرة الأوفر برايس، وإنما تُباع بعروض وخصومات وبأسعار أقل من الرسمية لقلة الضغط والطلب عليها، ومن المحتمل أن يكون هذا هو سبب عدم انخفاض أسعارها منذ دخول الشريحة النهائية من اتفاقية الشراكة المصرية التركية حيز النفاذ مطلع العام الجاري، على غرار السيارات التركية الأخرى.

وأكد منتصر زيتون في تصريحاته لجريدة دوت الخليج، أن قيمة السيارة في تركيا تترجم في النهاية بقيمة العملة المحلية الخاصة بالدولة المصنعة بها، معللًا كلامه بأن الدولار مقوم بالليرة التركية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات»أميك» التي كشفت عن تحسن المبيعات سواء على المستوى الشهري أو السنوي على حد السواء، أوضح أن حركة البيع بدأت تتعافى وتُسجل أداء أفضل بشكل كبير بعد العيد بالفعل ولكنها لم تدم طويلًا لتستمر 20 يومًا فقط ومن ثم عادت السوق مرة أخرى لحالة الهدوء المخيمة عليها.

وحققت المبيعات الإجمالية لسوق السيارات ارتفاعًا قدره 20.67%، في الفترة من يناير حتى يوليو الماضي، بعدما باعت 108,657 وحدة، مقابل 90 ألفًا و42 مركبة في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

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ونمت مبيعات سيارات الركوب بنحو 19%، بعدد وحدات مباعة وصل إلى 74 ألفًا و637 وحدة على أساس سنوي، مقارنة مع 62 ألفًا و810 مركبات تم تسويقها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما أظهر التقرير، تحقيق المبيعات الإجمالية للقطاع (ملاكي، وشاحنات، وأتوبيسات) نموًّا نسبته 14.44% بحجم بيع وصل إلى 18 ألفًا و262 مركبة في شهر يوليو الماضي، مقابل 15 ألفًا و958 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح أن مبيعات السيارات الملاكي زادت بنحو 8%، محققة بيع 12 ألفًا و466 وحدة على أساس شهري، مقارنة مع 11 ألفًا و499 مركبة مباعة في يوليو 2019.

وتوقع عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن تكتنف حالة الهدوء مبيعات الفترة المتبقية من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الهدوء ليس طبيعيًّا ويأتي متأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا وإلحاقها ضررًا بالغ الأثر بالحالة الاقتصادية العامة للبلاد.

وأرجع أسباب تحسن المبيعات الذي حدث في الفترة التي لحقت العيد مباشرةً، إلى إقدام عدد من الأسر على شراء سيارات لأبنائهم الذين على أبواب مرحلة تعليمية جديدة بالجامعات، إلى جانب زوال حالة الخوف والهلع التي فرضت سيطرتها على القرارات الشرائية للمستهلكين مع إعادة الفتح التدريجي للبلاد.

وتابع: الهجمة التي وقعت في المبيعات لم تكن بنسبة كبيرة أو بمعنى آخر لم تصل للنحو المطلوب أو المعتاد في هذه الفترة من كل عام.

وأرجع عدم تأثر أسعار السيارات بتراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه، لقلة المعروض نظرًا لخفض الطاقات الإنتاجية في المصانع الأم بسبب ضعف إمدادات سلاسل المكونات، وجاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، بالإضافة إلى أن تكلفة الشحن ارتفعت بشكل كبير.

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