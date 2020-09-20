لماذا لم تستفد السيارات التركية من تراجع الليرة أكثر من 21% أمام الدولار؟

شاهندة إبراهيم _ تمتعت السيارات القادمة من تركيا إلى السوق المصرية بإعفاء جمركي كامل مطلع يناير 2020، ومن أبرزهم: تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان، لتتراجع أسعارهم حتى 30 ألف جنيه ومن ثم يستحوذان على مبيعات المركبات المستوردة منذ بداية العام وحتى الآن.

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إلا أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 21% على المدار الفترة المنتيهة من 2020، بسبب تنامي المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني وأزمة ميزان المدفوعات فضلًا عن أن مصداتها المالية آخذة في التناقص، طرح تساؤل لماذا لم تستفِد السيارات التركية من هذا الهبوط العنيف وتنخفض مرة أخرى؟

ومن جانب آخر، أكد عدد من وكلاء السيارات المُصنعة في مصانع تركيا، على أن معاملات الكيانات المصرية التجارية في العمليات الاستيرادية تتم في الأساس مع الشركة الأم وليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بمكان التصنيع، نظرًا لأنه يتم تحديده بناء على دراسات الصانع العالمي وفحصه لأفضل الفرص المتاحة من حيث تكلفة الإنتاج المنخفضة.

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واعتبروا أن اليورو هو العملة المستخدمة والمتحكمة في تحركات الأسعار، مضيفين أنها شهدت ارتفاعًا خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10% لتصل إلى 19 جنيهًا بدلًا من 17%، متوقعين استقرارها بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية.

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