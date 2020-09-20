إدريس محمد: أكام تضخ 1.3 مليار جنيه في مشروعي سيناريو وSCENE7 بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ تستهدف شركة أكام للتطوير العقاري تحقيق مبيعات بقيمة 3.57 مليار جنيه، من مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيناريو وSCENE7، موزعة على 3.2 مليار جنيه تم تحقيقها من مشروع سيناريو و375 مليون جنيه مستهدفة من المرحلة الأولى للمشروع الجديد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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وقال إدريس محمد، العضو المنتدب للشركة، إن المشروع الجديد يقام على مساحة 40 فدانًا، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 3.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يضم 1600 وحدة، وطرحت الشركة أول مراحله للبيع خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف في تصريحاته لجريدة “دوت الخليج”، أن الشركة بدأت فعليًّا في أعمال الإنشاءات خلال الأسبوعين الماضيين، ومن المقرر أن تضخ الشركة نحو 210 ملايين جنيه حتى نهاية العام الجاري، بما يتوافق مع خطة التنفيذ التي وضعتها الشركة للمشروعين.

وأوضح أن قيمة ما سيتم ضخه في المشروعين خلال العام المقبل تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، موزعة على 500 مليون جنيه في إنشاءات مشروع سيناريو، و600 مليون جنيه في الإنشاءات الخاصة بمشروع SCENE7، ما يعني ضخ 1.3 مليار جنيه في المشروعين بنهاية العام المقبل، وهو ما سيساعد الشركة على إنجاز نسبة كبيرة من أعمال الخرسانات في المشروعين.

الشركة تخطط للاستثمار في الساحل الشمالي على أرض مساحتها 59 فدانًا

وأشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع جديد خلال العام المقبل في الساحل الشمالي على مساحة 59 فدانًا، ورصدت الشركة نحو 500 مليون جنيه للبدء في المشروع ودفع جزء من قيمة الأرض الخاصة به، مضيفًا أن الشركة تدرس أيضًا إقامة مشروع تجاري في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بالشق التمويلي، قال إدريس محمد إن الشركة تعتمد حتى الآن على أموالها الذاتية، حيث يصل حجم رأسمالها المصدر إلى نحو 2.5 مليار جنيه، وتخطط الشركة لرفعه إلى نحو 3 مليارات جنيه خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أن الإيرادات البيعية التي تحققت على مدار الفترة الماضية ساهمت في توفير السيولة التي تحتاجها الشركة.

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ولفت إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة بالاعتماد على التمويل الذاتي، إلى جانب الإيرادات البيعية التي يتم تحصيلها من العملاء، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لاستراتيجية الشركة التي تتجنب خلال الفترة الحالية اللجوء إلى التمويلات البنكية.

وكانت الشركة بدأت في أعمال التنفيذ بمشروع سيناريو في شهر أغسطس الماضي والذي يضم بإجمالي 1500 وحدة سكنية تتكون من شقق ودوبلكس بمساحات تتراوح بين 136 و465 مترًا مربعًا، ومن المخطط أن يتم تسليم أولى مراحل المشروع خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركة تتكون من 3 كيانات شركة بنايات للاستثمار وشركة ريزيدنس وشركة المحايد القابضة السعودية.

وقال إدريس إن الاستثمار في العاصمة الإدارية الآن يعد فرصة استثمارية واعدة خاصة مع اقتراب تشغيل الحي الحكومي وانتقال الوزارات والبرلمان، مما يعزز العوائد الاستثمارية هناك ويجعلها محورًا مركزيًّا لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن السوق من المتوقع أن تشهد طفرة خلال العام الحالي، وسترتفع الأسعار بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 10%، خاصةً داخل العاصمة الإدارية.

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