أحمد سليم: نيو جينراشن تستهدف 700 مليون جنيه مبيعات من مشروع بوتانيكا العام المقبل

بكر بهجت _ تستهدف شركة نيو جينراشن للتطوير والاستثمار العقاري تحقيق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه من مشروع بوتانيكا في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل، وفق الخطة التسويقية التي وضعتها الشركة، بحسب وفق المهندس أحمد سليم الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرا إلى أن المشروع يتم تطويره لصالح اللجنة العمالية للعاملين بوزارة الخارجية باستثمارات 1.3 مليار جنيه.

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وأضاف سليم في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة رصدت نحو 100 مليون جنيه لضخها في الإنشاءات الخاصة بالمشروع، وذلك بدءا من العام المقبل، حيث تعمل الشركة حاليا على إنهاء الإجراءات الخاصة بالقرار الوزاري، والذي يسمح للشركة ببدء أعمال البناء.

وأضاف أن شركة نيو جينراشن هي ثمرة التعاون بين شركتي كايرو كابيتال وإمارات مصر، وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركتين نحو 1.3 مليار دولار، موزعة على مشروعات قائمة وأخرى يجري تنفيذها، لافتا إلى أن الشركة لديها العديد من الخطط التوسعية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر إقامة مشروعات بعدة مناطق واعدة.

وتابع أن مشروع بوتانيكا يقام على مساحة 23 فداناً بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية بجوار حي السفارات ويضم 966 شقة سكنية بمساحات من 100 إلى 250 متراً مربعاً إلى جانب مول تجاري على مساحة 30 ألف متر، موضحا أن شركة نيوجينراشن تتولى تطوير المشروع مقابل نسبة تم الاتفاق عليها مع اللجنة العمالية للعاملين بوزراة الخارجية، عن أن تسلم الشركتان المشروع بالكامل خلال فترة 4 سنوات.

ولفت إلى أن المشروع سيتم تمويل تنفيذه ذاتيا من خلال شركة نيوجينراشن، ولا تخطط الشركة للحصول على تمويلات بنكية خلال الفترة الحالية على الرغم من انخفاض الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع شركة المقاولات وهي ذراع التنفيذ التابعة للشركة، على أن يتم البدء في التنفيذ خلال يناير المقبل وفق التوقعات الخاصة بالجدول الزمني للحصول على القرار الوزاري.

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وأوضح أنه من المخطط طرح المشروع على 4 مراحل بيعية متوقعا إتمام بيعه خلال فترة وجيزة فى ظل طفرة مرتقبة لمبيعات المشروعات فى العاصمة الإدارية مع الاتجاه لبدء انتقال الحكومة للعمل من العاصمة بداية العام المقبل وعودة الرواج للسوق بعد فترة الهدوء والتى تسبب فيها أزمة كورونا ونتج عنها طلب مؤجل سيعود بقوة الفترة المقبلة.

700 مليون جنيه سعر الأرض وذراع المقاولات التابعة للشركة ستتولى الإنشاءات

وخلال المؤتمر الذي عقدته الشركة مؤخرا قال عاصم فاضل رئيس مجلس إدارة شركة نيوجينرشن، ان المشروع يطور على 4 سنوات وتبدأ الإنشاءات بعد الحصول على القرار الوزارى مباشرة وجارى العمل على إنهاء الرسومات الهندسية، لافتا إلى أن قيمة أرض المشروع تصل إلى نحو 700 مليون جنيه، وتتولى اللجنة العمالية للعاملين بوزارة الخارجية سدادها لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

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