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سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في معظم البنوك

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CairoBank

شاهندة إبراهيم – واصل سعر صرف الدولار رحلة الهبوط أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد، وتراجع بمقدار قرشا واحدا إلى قرشين في غالبية بنوك القطاع المصرفي.

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وانخفض سعر صرف الدولار قرشًا واحدًا في كل من: البنك الأهلي المصري والتعمير والإسكان وكريدي أجريكول ليصل إلى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، في مقابل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع الخميس الماضي.

كما خفض بنكا التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار قرشًا، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، بدلًا من 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار أيضًا قرشا في بنكي الإسكندرية والأهلي الكويتي، محققًا 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، انخفض الدولار قرشين ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات الخميس.

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فيما رفع بنك إتش إس بي سي الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليبلغ 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وكذلك في بنك المصري الخليجي، ليسجل 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

بينما استقر الدولار في بنكي مصر وعوده عند مستويات الخميس الماضي، متداولًا عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وكذلك في بلوم حول 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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