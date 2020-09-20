رنا ممدوح _ قلصت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، حصتها في رأسمال المنصورة للدواجن من 9.48% إلى 8.64%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي عدد 170.141 ألف سهم من أسهم المنصورة للدواجن بقيمة إجمالية 1.786 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 10.5 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. Advertisements الجدير بالذكر أن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المنصورة للدواجن بنسبة 9.84%، يليها الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 8.64%، ثم طارق عبد الرازق نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 8.005%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الشرقية الوطنية للأمن الغذائي تقلص حصتها في المنصورة للدواجن إلى 8.6% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.