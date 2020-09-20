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ميتسوبيشي موتورز تعتزم بيع حصتها في مشروع بالصين مع دونجان

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وكالات _ أعلنت “ميتسوبيشي موتورز” و”ميتسوبيشي كورب” و”إم سي آي سي القابضة” عزمها بيع حصصها في مشروع مع “هاربين دونجان للمحركات” ومجموعة “تشاينا تشانجان أوتوموبيل”، وفقا لبيان من هاربين دونجان لبورصة شنغهاي.

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وذكر البيان أن ميتسوبيشي موتورز و ميتسوبيشي كورب و”إم سي آي سي القابضة” تمتلك معا 30% من أسهم مشروع المحركات.

وتعتزم هاربين دونجان شراء 19.6%، بينما ستشري تشانجان، التي تمتلك بالفعل حصة مسيطرة، 10.4% .

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وقالت هاربين دونجان إنها ستدفع 157 مليون يوان (23 مليون دولار) نقدا مقابل الحصة، بالإضافة إلى الضرائب المحتملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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