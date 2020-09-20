ميتسوبيشي موتورز تعتزم بيع حصتها في مشروع بالصين مع دونجان

وكالات _ أعلنت “ميتسوبيشي موتورز” و”ميتسوبيشي كورب” و”إم سي آي سي القابضة” عزمها بيع حصصها في مشروع مع “هاربين دونجان للمحركات” ومجموعة “تشاينا تشانجان أوتوموبيل”، وفقا لبيان من هاربين دونجان لبورصة شنغهاي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكر البيان أن ميتسوبيشي موتورز و ميتسوبيشي كورب و”إم سي آي سي القابضة” تمتلك معا 30% من أسهم مشروع المحركات.

وتعتزم هاربين دونجان شراء 19.6%، بينما ستشري تشانجان، التي تمتلك بالفعل حصة مسيطرة، 10.4% .

Advertisements

وقالت هاربين دونجان إنها ستدفع 157 مليون يوان (23 مليون دولار) نقدا مقابل الحصة، بالإضافة إلى الضرائب المحتملة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج