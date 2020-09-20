العربية لحليج الأقطان تقلص حصتها في رأسمال بي انفستمنتس إلى 5.12%

رنا ممدوح _ قلصت شركة العربية لحليج الأقطان من حصتها في رأسمال بي انفستمنتس القابضة، من 6.92% إلى 5.12% . إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت العربية لحليج الأقطان عدد 2.872 مليون سهم من أسهم بي انفستمنتس القابضة بقيمة إجمالية 32.315 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 11.25 جنيه للسهم الواحد، وقامت اتش سي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. Advertisements الجدير بالذكر أن سميح ساويرس يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية بي انفستمنتس بنسبة 9.18%، يليه مجموعة شركات راشد عبد الرحمن واولادة بنسبة 7.76%، وبنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 6.46%، وهيئة الأوقاف المصرية بنسبة 5.81%، ثم العربية لحليج الأقطان بنسبة 5.12%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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